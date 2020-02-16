Брат Меган Маркл обвинил сестру в игнорировании проблем семьи

Бездомный брат супруги принца Гарри, 53-летний Том Маркл, обвинил сестру в игнорировании проблем собственной семьи. Об этом сообщает The Sun.

По словам Тома, он оказался без дома после увольнения и расставания с невестой. В настоящее время мужчина вынужден жить с престарелой матерью.

Брат Меган Маркл заявил, что причиной потери работы стала его знаменитая фамилия. Он признался, что ассоциирование его с Меган «почти разрушило» ему жизнь.

При этом, отметил Том, Меган Маркл регулярно участвует в благотворительности, но никак не помогает своей собственной семье.

| 2020-02-16T12:18:11+00:00 16 февраля 2020, 12:46|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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