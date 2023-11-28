Босфорский пролив закрыли для транзита судов из-за урагана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генеральное управление береговой охраны Турции.

«Пролив Босфор в Стамбуле временно закрыт с 17.50 для транзита судов в обе стороны», — говорится в сообщении управления береговой охраны.

Отмечается, что причиной ограничения стали плохие погодные условия.

В провинции Стамбул объявлено «желтый» уровень угрозы из-за ураганов до 80 километров в час. Кроме того, синоптики предупердили об угрозе падения деревьев.

За последние пять дней в Черном море на мель сели не менее пяти сухогрузов.