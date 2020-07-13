Боррель призвал глав МИД Армении и Азербайджана к прямым переговорам

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель провел телефонные консультации с главами МИД Азербайджана и Армении и призвал их к проведению прямых переговоров и разрядке напряженности на границы. Соответствующее сообщение Боррель разместил в понедельник на своей странице в Twitter.

«Говорил по телефону с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном и министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым. Подчеркнул необходимость снизить напряженность и обеспечить прекращение огня. Прямые контакты между сторонами имеют ключевое значение, необходимо возобновление содержательных переговоров под эгидой Минской группы ОБСЕ», — написал Боррель. (ТАСС)