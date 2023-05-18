Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предложил увеличить объём Европейского фонда мира, из которого финансируется военная помощь Украине, еще на 3,5 миллиарда евро. Об этом сообщило в среду агентство Reuters.

Боррель решил просить увеличения финансирования фонда, поскольку нынешние средства фонда исчерпываются.

Европейский фонд мира – это внебюджетный инструмент, общий объем которого ныне составляет почти восемь миллиардов евро. Именно из этого фонда государства-члены ЕС компенсируют часть военных расходов, которые они передают Украине. К настоящему времени из фонда уже потрачено около 4,6 миллиардов евро на военную помощь Украине.

Благодаря Европейскому фонду мира ЕС поддерживает и другие страны, например Мозамбик, Грузию, Молдову, Мали, Сомали, Нигер, Иорданию, Босния и Герцеговину, Ливан и Мавританию. (svoboda.org)