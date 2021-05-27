Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель в четверг, 27 мая, призвал государства-члены Евросоюза не медлить с решением относительно экономических санкций против Беларуси.

После инцидента с принудительной посадкой лайнера ирландской авиакомпании Ryanair в Минске и последующего задержания находящихся на борту журналиста Романа Протасевича и его девушки Софьи Сапеги ЕС следует «принять меры, вес которых будет ощутим для Лукашенко», — подчеркнул Боррель на полях неформальной встречи министров иностранных дел стран-членов ЕС в Лиссабоне. По мнению дипломата, Евросоюзу в данной ситуации необходимо показать, что он «готов использовать язык силы».

Инцидент с лайнером Ryanair стал одной из главных тем саммита ЕС в Брюсселе 24 мая. По его итогам были согласованы санкции, предполагающие, кроме прочего, запрет на использование воздушного пространства и аэропортов ЕС белорусскими авиалиниями. Также Совет ЕС призвал европейские авиакомпании избегать перелетов над территорией Беларуси.

«За угоном самолета ради задержания одного из его пассажиров должна последовать сильная реакция, — заявил Боррель 27 мая. — Не думаю, что для того, чтобы определиться с ней, нужно много времени. Если мы этого хотим, мы можем действовать быстро».

Глава дипломатии ЕС упомянул, что одной из возможных санкций против Минска могло бы стать изменение путей транспортировки российского газа в Европу. «Мы можем себе представить, что газ, который поступает в Европу через Беларусь, будет по-прежнему поступать в Европу, но уже по другому трубопроводу», — отметил Боррель. По его мнению, потеря доходов от транзита газа, стала бы для Беларуси весьма чувствительной.

Тем не менее, по оценке Борреля, ждать того, что окончательные решения по вопросу санкций в отношении Минска будут приняты в ходе встречи министров иностранных дел государств-членов ЕС в Лиссабоне, не стоит. (DW)