Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в ближайшие недели и месяцы подготовит по поручению лидеров 27 стран сообщества варианты новых санкций против России и возможные сферы взаимодействия с Москвой, которая является крупным игроком на мировой арене. Об этом он заявил в своем еженедельном блоге, посвященном во вторник отношениям с Россией.

«В ближайшие недели и месяцы я буду готовить различные направления действий, которые определили лидеры (27 стран ЕС): в первую очередь это означает работу по сохранению единства ЕС, что является нашим самым сильным преимуществом при работе с Москвой, — пишет он. — Во-вторых, Евросовет поручил Еврокомиссии и мне представить варианты дополнительных ограничительных мер, которые должны быть готовы на случай, если Россия продолжит нарушать международное право в наших государствах-членах и по соседству».

Кроме того, по поручению саммита ЕС Боррель подготовит возможные сферы взаимодействия с Москвой. «В-третьих, Евросовет также попросил Еврокомиссию и меня разработать варианты по таким темам, как климат и окружающая среда, здравоохранение, а также вопросы внешней политики, в которых мы могли бы изучить способы взаимодействия с Россией. Он также напомнил о важности контактов между людьми и необходимости дальнейшей поддержки российского гражданского общества», — добавил глава дипломатии ЕС. (ТАСС)