Боррель назвал Россию опасным соседом

Глава евродипломатии Жозеп Борель назвал Россию «опасным соседом», с которым, в то же время, необходимо поддерживать контакт по важным темам.
Верховный представитель ЕС прибыл в среду в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе для участия во втором дне заседаний Совета НАТО на уровне глав МИД, в ходе которого будут обсуждаться отношения альянса с Россией.
«Мы должны обсудить каналы связи с Россией. Россия — это сосед, опасный сосед, но мы должны разделять с ними некоторые вопросы, по которым у нас есть общие интересы, такие, как ядерное соглашение с Ираном или изменения климата. Но вместе с тем мы должны сдерживать и противодействовать России», — сказал он.(РИА Новости)
| 2021-03-24T13:26:13+04:00 24 марта 2021, 14:46|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2021 © Зеркало
FacebookTwitterRss