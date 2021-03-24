Боррель назвал Россию опасным соседом

Глава евродипломатии Жозеп Борель назвал Россию «опасным соседом», с которым, в то же время, необходимо поддерживать контакт по важным темам.
Верховный представитель ЕС прибыл в среду в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе для участия во втором дне заседаний Совета НАТО на уровне глав МИД, в ходе которого будут обсуждаться отношения альянса с Россией.
«Мы должны обсудить каналы связи с Россией. Россия — это сосед, опасный сосед, но мы должны разделять с ними некоторые вопросы, по которым у нас есть общие интересы, такие, как ядерное соглашение с Ираном или изменения климата. Но вместе с тем мы должны сдерживать и противодействовать России», — сказал он.(РИА Новости)