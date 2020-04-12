Борис Джонсон заявил, что находился на грани смерти

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о том, что был близок к смерти, находясь в отделении интенсивной терапии с новым коронавирусом. Видеообращение Джонсона, выписанного из больницы в воскресенье, размещено на его странице в Twitter.

«Сегодня я покинул больницу, проведя там неделю, в течение которой сотрудники национальной системы здравоохранения, несомненно, спасли мне жизнь», — сказал премьер, признавшись, что на протяжении 48 часов его состояние оставалось тяжелым, а «исход был непредсказуем».

Джонсон выразил благодарность всем британским медикам, которые сейчас заботятся об оказавшихся в больницах жителях Соединенного Королевства, и поименно перечислил врачей и медсестер, которые оказывали ему помощь. Премьер выглядит заметно лучше, чем на последнем видео, которое он опубликовал незадолго до госпитализации, однако по-прежнему говорит хриплым голосом. По настоянию врачей глава кабмина пока не возвращается к работе. Его продолжает замещать глава МИД страны Доминик Рааб.

«Мы победим, потому что наша национальная система здравоохранения — это живое, пульсирующее сердце государства. Она воплощает в себе лучшее, что есть в этой стране», — подчеркнул Джонсон.