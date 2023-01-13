Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может в ближайшее время посетить Украину и встретиться с президентом страны Владимиром Зеленским.

Об этом в четверг вечером на своем сайте сообщает газета The Guardian.

Визит Джонсона в Киев грозит подорвать авторитет Риши Сунака, который сейчас возглавляет британское правительство и правящую Консервативную партию.

Издание ссылается на высокопоставленных членов партии тори, некоторые из которых обеспокоены тем, что его визит грозит осложнить отношения между Зеленским и Сунаком, в первый раз посетившим Киев в ноябре прошлого года.

Официальный представитель Джонсона, являющегося сейчас рядовым депутатом британского парламента, отказался от комментариев.