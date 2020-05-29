Борьба с попрошайничеством: россияне и грузины больше любят своих детей, чем мы?

Дети – цветы жизни. Возможно, для кого-то эта прописная истина покажется банальностью, но, к сожалению, некоторые о ней забывают. Поэтому приходится констатировать эту очевидность.

Прискорбно, что отдельные граждане Азербайджана, позабыв о своем родительском долге (именно о долге, иначе зачем вообще рожать детей), относятся к своим чадам как к средству обогащения. Причем, в уродливой форме.

Так, 27 мая в Баку был задержан мужчина, ударивший своего 11-летнего сына ножом в область головы за отказ попрошайничать. Как сообщили в правоохранительных органах, виновный в совершении преступления Фикрет Исмайылов задержан.

Ребенок, которого после кровавого инцидента забрали из семьи, помещен в Учреждение социального убежища и реабилитации для беспризорных и бездомных несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении.

Несмотря на то, что МВД впоследствии опровергло эту информацию, но это не означает, что данная проблема в Азербайджане отсутствует. Местные СМИ неоднократно отмечали, что существуют семьи, которые принуждают своих малолетних членов заниматься попрошайничеством на улицах.

Между тем отметим, что в соответствии со статьей 307 Кодекса Азербайджанской Республики Об административных проступках «За вовлечение несовершеннолетних к занятию попрошайничеством» родители подвергаются штрафу в размере от десяти до пятнадцати манатов. Если применение данных мер признано недостаточным, применяется административный арест сроком до пятнадцати дней.

Совсем иначе обстоят дела в этой области в соседних с Азербайджаном Грузии и России. В этих странах более ответственно относятся к правам ребенка. Так, в России и Грузии вовлечение несовершеннолетних к занятию попрошайничеством является уголовно наказуемым преступлением.

В соответствие со статьей 151 Уголовного кодекса Российской Федерации вовлечение несовершеннолетнего к занятию попрошайничеством, наказывается обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет. А согласно статье 171 Уголовного кодекса Грузии, вовлечение несовершеннолетнего к занятию попрошайничеством наказывается общественно полезным трудом на срок от ста семидесяти до двухсот сорока часов или исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет.

«В Азербайджане лица, вовлекшие детей в попрошайничество, зачастую вообще не привлекаются к ответственности. Сегодня в каждом районном управлении полиции имеются детские комнаты. А в исполнительной власти каждого района имеются комиссии по проблемам детей. Они должны знать, в каких семьях нарушаются права детей. Но, к сожалению, сотрудники этих органов формально относятся к своим обязанностям и не занимаются проблемами детей», — заявила # руководитель благотворительной организации — приюта «Умид ери» Нигяр Мансимова.

Как сообщила Ниягр Мансимова, год назад к ней привели малолетнего ребенка, найденного на улице. «На теле ребенка были следы пыток. Я сообщила о случившемся в полицию и попросила выяснить, кто родители этого ребенка. Но полицейские даже не соблаговолили мне ответить», — сказала руководитель приюта.

А по словам руководителя общественного объединения «Союз детей» Камали Агазаде, в России и Грузии также существуют социальные службы, которые не оставляют в одиночестве ребенка, потерявшего своих родителей.

«У нас таких социальных служб нет. Детские комиссии и отделы по проблемам детей не справляются с этой задачей. Поэтому в Азербайджане детей, оставшихся без родительской опеки, очень легко принудить к попрошайничеству», — сказала Камаля Агазаде.

Руководитель общественной организации также коснулась проблемы детей цыган. «Среди этих детей очень широко распространено попрошайничество.

Думаю, что полиция и органы исполнительной власти обязательно должны заниматься этим вопросом. Этих детей обязательно нужно привлечь к учебе», — считает Камаля Агазаде.

Но, по всей видимости, наши правоохранительные органы особо не парятся по этому поводу.

«Министерство внутренних дел всегда отвечает на все обращения граждан. И сотрудники ведут успешную борьбу с попрошайничеством среди детей». Вот такой сухой формулировкой ограничился наш собеседник, глава пресс-службы МВД Азербайджана Эхсан Захидов.

Подобное наплевательское отношение к самой ранимой прослойке общества не может не удручать. Возникает резонный и в то же время обидный вопрос: чем мы хуже грузин или россиян? Неужели они больше любят своих детей, чем мы? Или наши государственные мужи настолько заняты важными делами, что не могут ужесточить закон? Оценивать права ребенка в 10-15 манатов – это просто издевательство. И если в этой сфере не принять радикальных мер, то очень скоро на улицах Баку обиженных родителями и законом местных «гуинпленов» станет еще больше…