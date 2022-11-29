За девять месяцев войны в Украине погибло как минимум 6655 мирных жителей, 10 369 получили ранения, следует из последних данных Управления верховного комиссара ООН по правам человека.

Среди погибших 2601 мужчина и 1783 женщины, 173 девочки и 209 мальчиков, а также 37 детей и 1852 взрослых, чей пол пока неизвестен.

Причиной смерти большинства людей стало применение взрывчатых веществ с широким радиусом действия. Мирные жители погибли в том числе под обстрелами из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также от ракетных снарядов и авиационных ударов с воздуха, говорится в сообщении ООН.

Количество погибших на территории, управляемой Украиной, составило 3502 человек. Жертвы среди гражданских на оккупированных Россией территориях составили, по данным ООН, 3962 человек среди гражданского населения.

ООН отмечает, что в реальности жертв среди мирного населения гораздо больше. Информация из мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения о жертвах все еще ожидают подтверждения. Речь идет о погибших в Мариуполе (Донецкая область), Изюме (Харьковская область), Лисичанске, Попасной и Северодонецке (Луганская область). Оттуда поступают сообщения о «многочисленных жертвах среди мирного населения».

По данным Генеральной прокуратуры Украины на 29 ноября, 440 детей погибли в результате войны в Украине, 851 получил ранения. Наибольшее количество пострадавших детей в Донецкой, Харьковской и Киевской областях — 424, 266 и 117 пострадавших соответственно. Кроме того, из-за российских бомбардировок и обстрелов повреждено 2719 учебных заведений, 332 из них разрушены полностью.

Украину покинули 7,8 млн жителей, следует из данных ООН на 22 ноября. Из них около 4,7 млн получили статус временной защиты в странах Евросоюза и в Великобритании. (moscowtimes.ru)