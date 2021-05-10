Больше половины японцев выступили против проведения Олимпиады в Токио

Больше половины японцев выступили против проведения летних Олимпийских игр 2020 года в Токио. Об этом сообщает газета «Йомиури симбун».

Опрос, проведенный в период с 7 по 9 мая показал, что 59% граждан Страны восходящего Солнца выступают за отмену предстоящих Игр. Среди тех, кто считает, что Олимпиаду необходимо провести при пустых трибунах, набралось 23%. Еще 16% респондентов считают, что организаторы соревнований должны ограничить заполняемость трибун.

Летние Олимпийские игры — 2020 пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Соревнования были перенесены с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса. В связи с угрозой распространения заболевания было принято решение провести олимпийские соревнования без иностранных зрителей.(Газета.Ru)