Больным COVİD-19 не разрешается выходить из дома по СМС-разрешению

В случае, если по телефону будет установлено, что лечащийся дома больной COVİD-19 покинул место проживания, к нему домой будет направлена бригада врачей.

Об этом в четверг сказал Trend член Рабочей группы, созданной Минздравом для оказания помощи TƏBİB по устранению проблем, возникающих в борьбе с пандемией Набиль Сеидов.

По его словам, у лечащихся дома под наблюдением врачей должен быть домашний или мобильный телефон: «Наличие домашнего телефона не обязательно, но мобильный телефон должен быть обязательно, потому что у пациента должно быть загружено на телефон приложение «e-Təbib».

Он напомнил, что с лечащимися дома больными по телефону через каждые несколько часов автоматически поддерживается связь: «Тем самым можно удостовериться, что больной находится дома. Если невозможно установить присутствие пациента дома, к нему будет направлена бригада из соответствующей территориальной поликлиники. В случае отлучки в первый раз делается предупреждение, Но при повторном нарушении он будет отправлен в больницу на стационарное лечение»

В заключение он добавил, что больным COVİD-19 не разрешается выходить из дома даже на 2 часа по обычному СМС-разрешению.