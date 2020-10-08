Болгария отозвала посла из Беларуси в знак поддержки Литвы и Польши

Болгария решила отозвать своего посла из Беларуси для проведения консультаций. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте болгарского внешнеполитического ведомства.

Такое решение было принято после встречи министра иностранных дел Болгарии Екатерины Захариевой с баллотировавшейся на пост президента Белоруссии Светланой Тихановской.

«В связи с развитием ситуации в Беларуси было принято решение отозвать посла Болгарии в Беларуси Георги Василева в Софию для консультаций в знак нашей полной солидарности и поддержки наших партнеров по ЕС — Польши и Литвы», — говорится в сообщении.

Как отмечается, 8 октября посол Болгарии Георгий Васильев вручил ноту о своем выезде из республики МИД Беларуси.

Ранее стало известно, что Литва, Латвия, Эстония, Чехия и Словакия отозвали своих послов из Беларуси.

Отношения Беларуси со странами Европейского союза резко ухудшились после прошедших в республике 9 августа президентских выборов, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко. ЕС не признал Лукашенко легитимным президентом Беларуси.