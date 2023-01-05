Единственная атомная электростанция Болгарии подписала соглашение о поставках ядерного топлива с французской компанией Framatome, чтобы покончить с зависимостью от поставок из России на фоне войны в Украине.

Государственная АЭС «Козлодуй» на реке Дунай в настоящее время использует российское топливо для двух реакторов советской постройки мощностью 1000 мегаватт. Речь идет об энергоблоках № 5 и № 6. Остальные четыре были закрыты в качестве условия вступления Болгарии в ЕС.

Действующий контракт с компанией «Росатома» ТВЭЛ истекает в конце 2025 года. Затем ядерное топливо для одного из реакторов будет поставлять Framatome — «дочка» французского энергетического гиганта EDF. Соглашение рассчитано на 10 лет. Ранее АЭС «Козлодуй» подписала аналогичный контракт с американской Westinghouse Electric Sweden со штаб-квартирой в Швеции для другого действующего реактора с 2024 года.

Заключив два соглашения, Болгария «добилась полной диверсификации поставок ядерного топлива» для единственной в Болгарии атомной электростанции, заявил на церемонии подписания исполняющий обязанности министра энергетики Розен Христов. «Целью является непрерывность поставок и безопасная эксплуатация», — добавил он. (moscowtimes.ru)