Болгария готовит инфраструктуру для размещения многонациональной боевой группы численностью до 5 тыс. человек.

Как передает # со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщил министр обороны страны Тодор Тагарев.

«Есть планы по увеличению всех боевых групп в странах восточного фланга НАТО до бригадных — то есть, примерно до 5 тыс. военных. На данный момент у нас нет четкого графика, но мы должны быть готовы обеспечить условия», — отметил он.

По словам министра, в ходе его визита в США обсуждался вопрос о том, как американские партнеры могут помочь воспользоваться международными фондами для совместного финансирования строительства инфраструктуры. Необходимая инфраструктура должна включать автомобильные и железнодорожные дороги, способные обеспечить быстрое развертывание союзных войск.

Согласно договоренности, Болгария станет региональным центром по ремонту и обслуживанию боевых машин Stryker. Уже определено, что один из полевых заводов будет находиться в городе Велико-Тырново.