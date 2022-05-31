Руководитель Главного управления вооружений Франции (DGA) Жоэль Барре и президент Болгарии Румен Радаев договорились о сотрудничестве двух стран в оборонной сфере и укреплении восточного фланга НАТО. Об этом сообщает Национальное телевидение Болгарии.

«На повестке дня были аспекты новой Стратегической концепции НАТО и, в частности, укрепление восточного фланга Североатлантического союза», — говорится в сообщении.

Барре и Радаев обсудили возможность углубления сотрудничества между Болгарией и Францией в области военных технологий, ​обороны и безопасности, оборонной промышленности, договорились провести совместные учения.

Ранее Болгария поддержала присоединение к НАТО Финляндии и Швеции. Совет министров счел, что членство двух новых стран «окажет положительное влияние на обстановку безопасности в евроатлантическом регионе».