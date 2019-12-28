Болезненный разрыв

Судя по всему, объявленный английскими консерваторами курс на скорейший и беспрекословный Brexit грозит Великобритании слишком большими вызовами.

Brexit стал практически неизбежным после недавней победы консерваторов на выборах в британский парламент, в котором они получили абсолютное большинство. Одним из главных предвыборных обещаний лидера консерваторов Бориса Джонсона был максимально быстрый выход страны из ЕС.

Но после выхода Великобритании из Евросоюза, ожидаемого 31 января 2020 года, начнется переходный период. За это время ЕС и Лондон должны согласовать между собой новые таможенные и торговые правила. Переходный период заканчивается до 31 декабря 2020 года, однако может быть продлен при необходимости еще на 2 года. При этом британский премьер-министр Борис Джонсон заявил о нежелании продлевать переходный период, что он намерен закрепить законодательно.

И вот, 27 декабря в интервью немецкой медиагруппе Funke новый спикер Европарламента Давид Сассоли послал Лондону сигнал об ограничении доступа британской экономики на внутренний рынок Евросоюза после Brexit.

Согласно его заявлению, Евросоюз не допустит, чтобы «Великобритания имела полный доступ к внутреннему рынку ЕС, отказываясь при этом соблюдать высокие социальные, трудовые и экологические стандарты».

Сассоли подчеркнул также необходимость максимально тесного сотрудничества Соединенного Королевства с Европой, однако указал на невозможность для него иметь привилегии члена ЕС, не являясь таковым.

Кроме того, как пишет Der Standard, Сассоли выразил уверенность в том, что Европарламент одобрит сделку о выходе Великобритании из ЕС. «В рамках текущей сделки мы сделали все, для того чтобы минимизировать ущерб. Несмотря на это, Brexit был и остается крайне болезненным событием», — приводит издание слова Сассоли.

А сама глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила 27 декабря в интервью Spiegel, что последствия Brexit для внешней политики и политики безопасности в Евросоюзе будут не столь разрушительны, как в других областях взаимодействия. По ее словам, британцы были очень сдержанны в общей политике безопасности и «блокировали некоторый прогресс внутри ЕС» — в отличие от других областей. Фон дер Ляйен также высказала беспокойство, что на переговоры с Великобританией по спорным вопросам осталось очень мало времени.

Так или иначе, все эти вопросы переходного периода можно решить – с разной степенью болезненности для ЕС и Британии. Но вслед за этим неминуемо встанет следующая проблема – проблема целостности Соединенного Королевства. Ведь все помнят, что во время референдума по Brexit большая часть шотландцев и жителей Северной Ирландии проголосовала против выхода государства из состава ЕС. И те же настроения там царят сегодня. К желанию шотландцев и ирландцев остаться в составе ЕС примешиваются и давние мечты об отделении от Англии. Шотландия желает полностью независимого статуса, а многие в Северной Ирландии хотят ее воссоединения с большей частью исторической родины – Республикой Ирландия.

Премьер-министр Шотландии Никола Стерджен 19 декабря направила Джонсону письмо с требованием предоставить местному парламенту право на проведение второго референдума о независимости. Первый такой референдум состоялся в 2014 году, и тогда 55% шотландцев проголосовали против выхода из состава Соединенного Королевства. Но тогда на повестке еще не стоял вопрос Brexit.

Одним словом, все предпосылки для грядущего сепаратизма налицо. Задумываются ли всерьез об этой опасности в Лондоне сегодня, неизвестно. А ведь тут нельзя забывать еще и про российский фактор. Факты участия спецслужб РФ в раскачивании ситуации в Каталонии установлены. Есть примеры их деструктивных действий и по другим странам Европы. Пожалуй, они будут не прочь активно «помочь» и делу раскола английской короны — хотя бы из-за разоблачений их коллег в таких громких делах, как отравление Литвиненко, попытка отравления Скрипалей. Можно припомнить и странное самоубийство Березовского. Все это делалось на территории Британии.

То есть, проблем-то масса. А как их собирается разруливать Лондон, не очень понятно.