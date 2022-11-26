Болельщики, приехавшие в Катар на чемпионат мира по футболу, пытаются обойти запрет на алкоголь на стадионах турнира, используя фляжки-тайники, сообщил ТАСС полицейский, работающий на досмотре фанатов на арене «Эль-Байт» в Эль-Хауре.

«Попытки бывают практически на каждой игре. Болельщики пытаются использовать фляжки-тайники: в биноклях, зарядках для телефонов, в музыкальных инструментах. Также переливают алкоголь в бутылки из-под других напитков. Но мы работаем внимательно», — цитирует ТАСС представителя полиции Катара.

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила о запрете на продажу пива за два дня до старта турнира в Катаре. Стоит отметить, что спонсорский контракт известного пивного бренда с ФИФА составляет порядка $75 млн.

Алкогольное пиво для фанатов доcтупно в организованных фан-зонах и меcтах cбора болельщиков вблизи арен, а также в меcтах, имеющих лицензии на продажу алкоголя.