Нападающие «ПСЖ» Лионель Месси и Неймар были освистаны своими фанатами во время матча французской Лиги 1 с «Бордо» (3:0), который состоялся 13 марта, сообщает Daily Star.

Раздраженный гул разносился по стадиону в первые минуты игры всякий раз, когда аргентинец или бразилец касались мяча. Насмешки сопровождали действия указанных игроков в течение всего первого тайма.

Форвард Килиан Мбаппе избежал критики. 23-летний игрок забил два гола в противостоянии с «Реалом» (1:0, 1:3) в 1/8 финала Лиги чемпионов. Француз отличился и во встрече с «Бордо», которому забил первый мяч после паса Джорджиньо Вейналдума.

Неймар также забил в прошедшей встрече.