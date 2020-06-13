Более 60 человек погибло при опрокидывании судна у берегов Туниса

Представитель местных властей сообщил, что по меньшей мере 61 человек погиб, когда судно с мигрантами из стран Африки опрокинулось 9 июня у побережья Туниса, передает Reuters.

Сообщается, что среди утонувших был ребенок.

По имеющейся информации, судно с мигрантами в конце прошлой недели отчалило от тунисского архипелага Керкенна и следовало к берегам Италии.

Ранее сообщалось, что британские пограничники перехватили три лодки, в которых находились почти 50 мигрантов, пытавшихся добраться до южного побережья страны.

По данным МВД королевства, мигрантов обнаружили рано утром в воскресенье, когда те пытались добраться до графства Кент.

На лодках находились свыше 40 мужчин и шести женщин. Об их гражданстве не сообщается (aif.ru(