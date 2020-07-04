Более 500 улиц и проспектов в Баку были продезинфицированы

С сегодняшнего утра на улицах и проспектах Баку, а также в отдаленных населенных пунктах и жилых районах проводились масштабные дезинфекционные работы.

Как сообщили Report в Исполнительной власти города Баку, в этих мероприятиях было задействовано 40 спецтехники, принадлежащих структурам исполнительной власти, 20 спецтехники, принадлежащих Министерству внутренних дел (МВД), а также более 2 000 работников коммунальных служб.

В целом, в центре и пригородах столицы были продезинфицированы 544 улиц.

Эта работа будет продолжена в рамках мероприятий, направленных на обеспечение безопасности жителей Баку.