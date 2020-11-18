Более 456 тыс. случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в мире за сутки

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 54,77 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 456 тыс. Согласно опубликованным во вторник данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов выросло более чем на 6,8 тыс., превысив 1,32 млн, передает ТАСС.

По состоянию на 17:33 мск 17 ноября в ВОЗ поступили сведения о 54 771 888 инфицированных и 1 324 249 умерших. Число заразившихся за сутки возросло на 456 751, а умерших — на 6 871.

Антирекорд роста заболеваемости за сутки был зафиксирован 14 ноября — 665 117 инфицированных. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Почти 43% случаев заражения, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие сутки, приходятся на Европейский регион (195 450), на втором месте — Северная и Южная Америка (181 196), на третьем — Юго-Восточная Азия (37 703).

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США — 10 933 918. Далее следуют Индия (8 874 290), Бразилия (5 863 093), Россия (1 971 013), Франция (1 954 562), Испания (1 458 591), Великобритания (1 390 685), Аргентина (1 310 491), Италия (1 205 881), Колумбия (1 198 746), Мексика (1 006 522) и Перу (937 011).