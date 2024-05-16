456 украинских спортсменов — членов национальных сборных погибли с начала войны. Об этом сообщил в интервью Deutsche Welle исполняющий обязанности министра Украины по делам молодежи и спорта Матвей Бидный. По его словам, число погибших и раненых украинских спортсменов растет практически ежедневно.

Бидный сообщил, что часть спортсменов и спортсменок становится жертвами российских атак в тылу, но большинство из них погибают на фронте. Например, по словам Бидного, на прошлой неделе погиб двукратный чемпион Европы по тяжелой атлетике Александр Пелешенко, занявший четвёртую позицию на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Он находился в рядах ВСУ с первых дней войны.

Кроме того, по словам Бидного, российскими обстрелами в Украине разрушены более 500 спортивных объектов и около 100 молодёжных центров. Это существенно затрудняет как любительские занятия, так и подготовку спортсменов к соревнованиям, включая олимпийские. (svoboda.org)