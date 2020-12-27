Более 4 млн граждан РФ числятся в списках невыездных из-за долгов по кредитам

Более 4 млн граждан РФ числятся в списках невыездных в преддверии Нового года из-за долгов по кредитам, алиментам и по коммунальным платежам. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

«Наиболее часто ограничение права на выезд должника из Российской Федерации применяется в отношении лиц, имеющих задолженности по алиментным платежам, кредитным платежам и за жилищно-коммунальные услуги», — сообщили в ФССП.

Отмечается, что ограничение выезда, как правило, применяется к большей части злостных неплательщиков алиментов и примерно к трети должников по кредитам.