Более 4 млн граждан РФ числятся в списках невыездных из-за долгов по кредитам

Более 4 млн граждан РФ числятся в списках невыездных в преддверии Нового года из-за долгов по кредитам, алиментам и по коммунальным платежам. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

«Наиболее часто ограничение права на выезд должника из Российской Федерации применяется в отношении лиц, имеющих задолженности по алиментным платежам, кредитным платежам и за жилищно-коммунальные услуги», — сообщили в ФССП.

Отмечается, что ограничение выезда, как правило, применяется к большей части злостных неплательщиков алиментов и примерно к трети должников по кредитам.

| 2020-12-27T09:25:36+04:00 27 декабря 2020, 09:37|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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