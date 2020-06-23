Более 4,5 млн человек выздоровели от коронавируса

С начала пандемии выздоровели после лечения от COVID-19 более 4,5 млн человек, свидетельствуют сведения университета Джонса Хопкинса.

Больше всего выздоровевших зафиксировано в США — 640 198 человек и в Бразилии — 601 736 человек.

Также на сегодняшний день от вируса умерли 471 591. Всего было выявлено свыше 9 млн заболевших.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.