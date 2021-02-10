Более 30 сотрудников управления полиции Сураханского района отстранены от работы

Министр внутренних дел Азербайджана генерал-полковник Вилаят Эйвазов отстранил от работы более 30 высокопоставленных сотрудников управления полиции Сураханского района Баку.

Согласно полученной Qafqazinfo информации, министр отправил этих лиц в распоряжение.

В конце ноября прошлого года приказами В.Эйвазова начальник Сураханского РУП полковник полиции Намиг Гасанов был освобожден от занимаемой должности и назначен начальником Главного управления оперативной и статистической информации МВД.

А спустя месяц начальник Губинского районного отдела полиции полковник Сулейман Нематов возглавил Сураханское РУП.

Как только новый начальник приступил к исполнению своих обязанностей, он обратился в министерство с просьбой провести комплексную проверку. В результате в управлении были выявлены многочисленные недочеты. Об итогах проверок было доложено министру.

На основании этого приказами В.Эйвазова были отстранены от должности начальники отдела уголовного розыска, следственного отдела Сураханского РУП, заместители начальников 30-го, 31-го, 32-го и 33-го и начальник 31-го отделения полиции столичного района, а также ряд других высокопоставленных сотрудников полиции. Все они были отправлены в распоряжение.