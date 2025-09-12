12 сентября около 05 часов в Джульфинском районе НАР произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
В результате опрокидывания автомобиля марки “BMW”, управляемым жителем района Гудратом Гулиевым, на месте происшествия погибли водитель и 3 пассажира.
По данному факту проводится расследование.
Отметим, что все четверо погибших в аварии были сотрудниками полиции.
Предполагается, что ДТП произошло в результате заноса автомобиля на дороге из-за дождливой погоды.
Возбуждено уголовное дело, назначены соответствующие экспертизы.