Более 200 украинских военных завершили подготовительные учения для применения гаубиц M777, которые предоставляются Украине западными союзниками.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на брифинг представителя Пентагона Джона Кирби.

Еще более 150 украинских солдат проходят соответствующие учения.

Ранее Кирби сообщал, что военнослужащие США осуществляют профессиональную подготовку для украинских солдат за пределами Украины. Так, 15 украинских военных завершили подготовку для использования мобильных радиолокационных систем противовоздушной обороны Q-64, 60 — подготовку для применения бронетранспортеров M-113 и еще около 50 проходят подготовку сейчас.

Как сообщал УНИАН, Украина получает от США, Канады и Австралии 155-мм гаубицы M777, от Великобритании — гаубицы AS90, от Германии — зенитные танки Gepard.

3 мая Кирби заявил, что в Украину уже доставлено большинство запланированных гаубиц. В частности, всего речь идет о 90 единицах артиллерийских систем.