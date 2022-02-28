В связи с ситуацией на Украине продолжается перемещение граждан Азербайджана из соседних стран на территорию Республики Молдова, Республики Польша, Словацкой Республики, Венгрии, а также Румынии.

Как сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел, на основании достигнутых договоренностей с упомянутыми государствами временно отменено визовое требование для транзитного проезда граждан Азербайджана, гражданам предоставляется только проездной документ, паспорт COVID-19 и отрицательный результат ПЦР-теста в обязательном порядкене требуются.