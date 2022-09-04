Число погибших в Судане в результате наводнений, вызванных проливными дождями, возросло до 112. Об этом в воскресенье сообщил телеканал Al Jiazeera со ссылкой на местную службу безопасности.

По его информации, стихийное бедствие также привело к разрушению более 4 тыс. жилых домов.

Телеканал Al Hadath ранее сообщил, что международный аэропорт в столице Судана Хартуме вынужден был утром в воскресенье частично приостановить свою работу в связи с погодными условиями. Через несколько часов авиасообщение с Суданом было восстановлено.

28 августа телеканал Sky News Arabia информировал, что число погибших в ходе наводнений возросло до 99, еще 94 человека пострадали.