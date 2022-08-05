Франция борется с рекордной засухой. Более 100 городов остались без питьевой воды, потому что ее источники пересохли. В эти города воду в канистрах доставляют грузовиками, заявил министр экологии Франции Кристоф Бешу.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн в пятницу провела экстренное заседание кабинета министров. Она назвала засуху этого года худшей из когда-либо зарегистрированных в стране и подчеркнула, что засуха угрожает сельскому хозяйству, экосистеме и биологическому разнообразию.

В 66 из 95 материковых департаментов Франции введен максимальный уровень экологической тревоги. Власти призывают французов максимально экономить воду. В частности, рекомендуется ограничить полив садов и полей для гольфа, особенно в жаркое время дня, реже мыть автомобили и наполнять бассейны. В некоторых регионах отключают уличные фонтаны. В Париже также введены меры экономии — в частности, сады и парки там поливают только по ночам. (svoboda.org)