Боевое крещение Рамеллы Ибрагимхалиловой: Труп был весь в наколках, но я не испугалась

Интервью # с известным журналистом-криминалистом Рамеллой Ибрагимхалиловой:

-Будучи одним из известных и профессиональных журналистов Азербайджана, недавно вы объявили в соцсети о своем уходе из профессии. С чем было связано это решение?

— Спасибо за положительный отзыв о моей работе. Сказать, что вопрос интересный, значит ничего не сказать. Вы задели мое наболевшее место. На самом деле уход из профессии – это не каприз. Вы знаете, как я любила свою работу, я буквально дышала ею. Обстоятельства сложились так, что пришло время выбирать из двух зол меньшее. Я объясню.

Мягко говоря, азербайджанская журналистика сегодня переживает не самые лучшие времена. Количество новостных сайтов растет, как грибы после дождя, но при этом в республике наблюдается информационный голод. Если не считать скончавшихся чиновников, лиц, зараженных COVID-19 и аварий на дорогах, то, судя по сайтам, в стране ничего не происходит. Новости о победе Азербайджана в войне с Арменией не трогаем – это наше святое и общее достижение.

Нет пищи для размышления. Лишь изредка в местном сегменте сети появляются качественные материалы, которые тут же разлетаются, словно горячие пирожки. В целом информационные издания в погоне за количеством просмотров в ущерб качеству преподносимых материалов тупо копируют друг друга. Заманивают читателя громкими, шокирующими заголовками, за которыми стоит пустая «новость», не несущая никакой информационной ценности. Что в таком случае делает читатель? Он перестает доверять.

То есть, отечественная журналистика утратила то самое доверие, которое и наделяло ее силой «четвертой власти». И это происходит не потому, что в республике не осталось профессиональных журналистов, а по той причине, что теперь, как досадно бы это не звучало, развитие азербайджанской журналистики зависит от таких лиц, которых раньше ни за что не подпустили бы к рулю. Эти люди благополучно добили журналистику. Конечно, данное замечание не касается всех без исключения, мы говорим о ситуации в целом. Обидно, потому как в этой сфере трудится немало профессионалов, которые положили все на алтарь журналистики.

Забыта главная задача журналиста – докопаться до истины, донести до читателя. Что сегодня предлагают читателю? Поверхностную информацию, важные детали упущены, вопросов много, ответов по существу нет, а инициатива все исправить наказуема. Вы смотрели фильм Стивена Спилберга о войне «Список Шиндлера»? Там узница концлагеря – еврейка, в мирное время изучавшая в университете архитектуру и градостроение, возмущенно пыталась остановить рабочих, неправильно заливавших фундамент барака. Нацисты расстреляли ее за инициативу, а затем немецкий офицер велел рабочим сделать все так, как она говорила. Печально, но сегодняшняя ситуация в журналистике напоминает мне эту сцену.

— Вас знают как журналиста, долгие годы пишущего о криминале. А как начинался ваш путь в журналистику?

— Свою журналистскую карьеру я начинала в 1998 году в агентстве Джангира Гусейнова «Шарг». Мне поручили вести рубрику «Право». Признаюсь, было сложно, но я справилась. Вообще, трудности меня никогда не останавливали, наоборот они служат катализатором моих действий. Друзья знают, что если в чем-то меня пытаются остановить, то в голове включается «красная пусковая кнопка» (смеется). Выбор сферы неслучаен. Я юрист по специальности, поэтому криминал – это мой конек.

— Достаточно долгий период вы работали под руководством видного азербайджанского журналиста Рауфа Талышинского, и это была большая школа. Какие главные правила, а быть может, и уроки вы для себя вынесли в то время?

— Десять лет я проработала под руководством профессионала Рауфа Талышинского и безмерно счастлива, что судьба свела меня с этим человеком. Да, правда, это была большая школа. Мне не раз говорили об этом. Вы не представляете, как я гордилась тем, что имела причастность к газетам #, «Эхо». Талышинский предоставил сотрудникам максимальную свободу и всегда любил повторять, что журналист не должен быть привязан к стулу, потому что важен результат. И дисциплина при этом совсем не страдала. Все работали на совесть и прекрасно ладили друг с другом. Отсутствие таких людей, как Рауф Талышинский особенно остро ощущается сегодня.

— За годы работы в СМИ вы выпустили книгу. Что побудило вас на этот проект?

— Еще при жизни Рауф Талышинский советовал мне начать писать книги. Говорил, что будет обидно, если интересные эпизоды, которые я добывала для статей, пропадут. И он был прав. Газета «Эхо» после его смерти закрылась, а веб-архив интернета сегодня не функционирует, потому что остановилась ежегодная плата за его хранение. Мой собственный архив тоже частично накрылся, но при желании, конечно, можно найти нужную информацию, если приложить максимум усилий.

Прошли годы, я начала задумываться над написанием книги. Название «Когда приходит конец» зародилось первым. Пророческое такое название. На сбор материалов у меня ушел примерно год. Процесс шел легко и гладко, нужные мне люди сами находили меня, как — будто невидимая рука управляла ситуацией. Это вообще отдельная история, как я нашла главного героя своей книги, которого потеряла из виду много лет назад. Ну и конечно, самое главное, это мои друзья, которые помогли мне с иллюстрацией, изданием книги, ее презентацией. Я их очень люблю и благодарна им за помощь.

— Несмотря на всю свою женственность, в журналистике вы всегда выполняли мужскую работу, и смогли добиться в жанре криминалистики немалых успехов. Как воспринимали вас, молодую девушку, официальные лица в правоохранительных органах, когда вы обращались к ним за сводкой и комментариями?

— Конечно, многие удивлялись. Как так, криминал и девушка? Я была единственной женщиной, освещавшей оперативную криминальную хронику. Были девушки и есть, которые освещают судебные процессы, но по оперативной части я всегда была единственной среди нескольких мужчин — товарищей по оружию из азербайджанских редакций. Сами правоохранители восхищались моей смелостью, и, помогали мне, насколько это возможно. У меня немало друзей в полиции.

Боевое крещение я прошла, когда полицейские впервые привезли меня в поселок Бадамдар на заброшенное строение. Там было найдено тело повешенного криминального авторитета со спущенными штанами и наколками на коленях, приветствующими «воров» и бранящих «ментов». Я не испугалась. Мне почти неведомо чувство страха.

— Казусы случались?

— Не без этого. Один из таких случаев был связан с арабскими туристами, повалившими в Азербайджан после упрощения визового режима для стран Персидского Залива. Я добыла информацию о вероятности того, что определенная их часть могла быть связана с террористической организацией «ИГ», и поэтому наши правоохранительные органы приняли все меры для пресечения возможных действий, которые могли бы представлять угрозу для национальной безопасности. Я тогда работала в российском агентстве Sputnik Азербайджан. Вечером после публикации статьи со мной связалось руководство Службы государственной безопасности и сделало замечание относительно двух моментов в статье, попросив смягчить их. Редакция устранила все недочеты? и в СГБ «благословили» статью. Однако наутро началось такое… Звонили из МВД, Генпрокуратуры, Администрации президента, МИД, Генконсульства Саудовской Аравии, ГУП Баку и требовали срочно убрать статью во избежание дипломатического скандала. Оказалось, что на фотографии, которой мы иллюстрировали статью, были запечатлены члены семьи дипломата Саудовской Аравии. Наш фоторепортер сфотографировал их на «Торговой» в тот момент, когда они входили в бутик. Вся «Торговая» была забита арабами и все они похожи друг на друга. Кто мог знать, что из десятков сфотографированных арабских туристов именно эти приходятся родственниками саудовскому дипломату? Словом, нам потом пришлось объяснять этот казус экс-первому заместителю генпрокурора Рустаму Усубову. Рустам Усубов очень тепло нас встретил и конечно, же понял, что мы не нарочно. Объяснительную я все же написала, не могла же я допустить дипломатического скандала. Сегодня я вспоминаю эту историю с улыбкой…

— Несмотря на всю серьезность выбранного вами пути в журналистике, вы успели реализоваться и как успешная мама, воспитываете троих детей. Как это все отражалось на вашей карьере?

— Сама удивляюсь, как мне все это удалось. Если бы не помощь и понимание родных, было бы очень сложно справиться с такой непростой задачей.

— Чем вы сейчас занимаетесь и какие планы?

— Работаю юристом в Исполнительной власти города Баку, осваиваю новую область, изучаю право. Работаю над новыми проектами, а что будет дальше, жизнь покажет…