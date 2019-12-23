Боевики атаковали российскую авиабазу в Сирии

ПВО России сумели вовремя отразить атаку беспилотников боевиков на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.

Атака произошла накануне вечером, 22 декабря. Боевики незаконных формирований попытались атаковать российскую авиабазу в Сирии с помощью БЛА, но военные России их обнаружили и ликвидировали.

«Уничтожены два БЛА, которые приближались к российской авиабазе», — добавил Боренков.

Известно, что пострадавших в результате нападение нет. Также боевики не смогли нанести российской базе никакого ущерба.

«Авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме», — заключил Боренков.