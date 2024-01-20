Американская авиабаза Айн аль-Асад на западе Ирака, на которой размещены военные США и других западных стран, подверглась ракетной атаке, сообщает Al-Hadath и Al-Mayadeen со ссылкой на свои источники.

Как рассказал Al-Hadath собеседник в службах безопасности, по базе Айн аль-Асад в иракской провинции Анбар выпустили более 20 ракет. Ответственность за атаку взяли на себя боевики шиитской группировки «Хезболла», передает РБК.

По данным Al-Mayadeen, в сторону базы выпустили не менее десяти тяжелых ракет с нескольких направлений.

Reuters со ссылкой на американского чиновника сообщил, что несколько американских военных получили легкие ранения.