Boeing выплатит своему экс-главе $39 млн компенсации

Деннису Меленбергу выплатят $39 млн в качестве компенсации за отстранение от исполнения обязанностей генерального директора и члена совета директоров американской компании Boeing. Об этом сообщила в четверг телекомпания ABC, ссылаясь на собственный источник.

По его данным, Меленбергу, отставка которого увенчала скандал, разразившийся из-за катастроф двух самолетов Boeing 737 MAX, положена компенсация за преждевременное расторжение трудового контракта. Размер возмещения ущерба официально не раскрывается. По сведениям источника телекомпания, «золотой парашют» Меленбергу будет выплачен ценными бумагами и акциями суммарной стоимостью $39 млн.

Телекомпания обращает внимание на то, что родственники каждой из 346 жертв авиакатастроф получат по $144,5 тыс. в качестве компенсации от Boeing. Эта компания в октябре объявила о выделении $100 млн на обеспечение нужд родственников авиапассажиров, погибших и пострадавших в результате крушения 737 MAX в Эфиопии и Индонезии. Половина этой суммы будет передана родным и близким жертв.

Boeing 23 декабря объявила о немедленной отставке Меленберга, Председатель правления компании Дэвид Кэлхун назначен новым гендиректором и приступит к исполнению своих обязанностей 13 января 2020 года.(ТАСС)

| 2019-12-27T00:45:16+00:00 27 декабря 2019, 08:24|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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