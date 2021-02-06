BNA создало специальную автобусную полосу на одной из улиц Баку

На улице Ахмеда Раджабли завершены работы по созданию специальной полосы движения.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (BNA).

Согласно информации, уже установлены дорожные знаки и дополнительные таблички, информирующие о времени действия полосы.

«С учетом этого просим водителей следовать требованиям дорожного знака, указанным на табличке, т.е. с 17:00 до 20:00.

Отметим, что автобусная полоса протянута в обоих направлениях движения на отрезке от пересечения улиц А.Раджабли и Тебриза до пересечения с улицей Гасана Алиева. Мы надеемся, что требованиям полосы будут следовать, создавая автобусам возможность для свободного перемещения, и заранее выражаем за это признательность», — говорится в сообщении BNA.