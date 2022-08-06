Укрепление российского рубля к европейской валюте обернулось «головной болью» для иностранных банков, пишет Blomberg.

Издание обращает внимание на то, что покинувшие на фоне санкций Россию западные компании терпят огромные убытки. При этом предприниматели, покидавшие отечественный рынок не столь спешно, успели заметить, как выросла доходность их бизнеса в России из-за укрепления национальной валюты.

По данным Bloomberg, европейские банки понесли миллиардные убытки, общая сумма достигает 7 млрд евро. Так, например, банк Societe Generale потерял 3,3 млрд евро, а UniCredit – 2 млрд евро.

«Вопрос в том, не возникнет ли у банков искушение повременить с ликвидационной распродажей или даже сохранить свой бизнес в России», – говорится в материале.