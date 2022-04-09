Англо-нидерландская компания Shell Plc, несмотря на публичное заявление об отказе от российской нефти, продолжает ее покупать, используя схему, так называемого, смешивания товара.

Как передает УНИАН, об этом говорится в материале Bloomberg.

Отмечается, что суть схемы смешивания заключается в том, чтобы покупать бочку нефти, в котором лишь 49,99% произведено в России, а 50,01% поставляются из других источников. Shell считает, что такой груз технически не российского происхождения.

«Этот маневр лежит в основе растущего и непрозрачного рынка смешанного российского дизельного топлива и других продуктов нефтепереработки, одного из многих, которые используют нефтяные компании и торговцы сырьевыми ресурсами, чтобы обеспечить поступление российской энергии в Европу, одновременно удовлетворив общественное мнение, которое требует положить конец субсидированию военной машины Владимира Путина», — говорится в материале.