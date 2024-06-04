Китай не станет покупать российские пеллеты до тех пор, пока Россия не возобновит экспорт необработанной древесины в страну, рассказал «Интерфаксу» глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. «Регулярно рассматривается вопрос снятия барьеров для экспорта пеллет в Китай, но пока китайские покупатели согласны приобретать пеллеты «в пакете» с открытием экспорта кругляка», — объяснил министр.

Чекунов отметил, что решение о запрете экспорта необработанной древесины хвойных и ценных лиственных пород, введенное с 2022 года, было правильным. Компании Дальневосточного федерального округа способны самостоятельно перерабатывать оставшийся в стране кругляк, добавил он: «Мощности Дальнего Востока по переработке древесины — более 10 млн куб м. Это позволяет переработать весь объем заготовки делового леса, выпускать продукцию от одноразовой посуды и игрушек до готовых домов».

После закрытия европейского рынка из-за санкций, введенных против России за развязывание войны в Украине, фактически единственным рынком сбыта пеллет для РФ остается Южная Корея. Компании лесопромышленного комплекса ранее неоднократно заявляли, что проблему сбыта пеллет могло бы решить открытие для них китайского рынка.

Пеллеты — это биотопливо, производимое из торфа, древесных отходов и сельскохозяйственных остатков. Высокая плотность топливных гранул, их низкая влажность и стандартизация по размеру позволяют получать много энергии при сгорании и точно дозировать количество при автоматизированной подаче.

В России с 1 января 2022 года действует запрет на экспорт кругляка — необработанной древесины, ценных и хвойных пород деревьев. Ограничение, однако, не утраивает Китай, который требует возобновления поставок российской древесины в страну. (moscowtimes.ru)