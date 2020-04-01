Bloomberg: Россия не будет увеличивать добычу нефти с 1 апреля

Российские нефтяные компании не будут увеличивать добычу нефти с 1 апреля, когда истекли ограничительные договоренности ОПЕК+, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

При этом Саудовская Аравия 1 апреля уже подняла производство нефти свыше 12 млн баррелей в сутки, сообщил ТАСС источник в трейдинговых кругах. Официальных комментариев от Минэнерго России и Саудовской Аравии получить не удалось.

Планы Саудовской Аравии были озвучены ранее, и они кардинально отличаются от позиции России. Так, саудиты намерены поднять добычу нефти до 12,3 млн баррелей в сутки, что на треть выше уровня марта. При этом экспорт сырья королевство планирует довести до 10,6 млн баррелей в сутки, что станет возможным в том числе за счет переориентации поставок с внутреннего рынка.

| 2020-04-01T16:38:32+00:00 1 апреля 2020, 19:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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