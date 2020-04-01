Bloomberg: Россия не будет увеличивать добычу нефти с 1 апреля

Российские нефтяные компании не будут увеличивать добычу нефти с 1 апреля, когда истекли ограничительные договоренности ОПЕК+, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

При этом Саудовская Аравия 1 апреля уже подняла производство нефти свыше 12 млн баррелей в сутки, сообщил ТАСС источник в трейдинговых кругах. Официальных комментариев от Минэнерго России и Саудовской Аравии получить не удалось.

Планы Саудовской Аравии были озвучены ранее, и они кардинально отличаются от позиции России. Так, саудиты намерены поднять добычу нефти до 12,3 млн баррелей в сутки, что на треть выше уровня марта. При этом экспорт сырья королевство планирует довести до 10,6 млн баррелей в сутки, что станет возможным в том числе за счет переориентации поставок с внутреннего рынка.