Министры ОПЕК провели экстренную конференцию

Ряд министров ОПЕК+ провел неформальную телеконференцию, на которой обсуждались текущие события на рынке нефти.

Как передает РИА Новости, об этом сообщила ОПЕК.

«Несколько министров ОПЕК и не-ОПЕК, подписавшие декларацию о сотрудничестве (соглашение ОПЕК+ — ред.), провели неформальную телеконференцию, чтобы коллективно обсудить текущую драматическую ситуацию на рынке нефти», — сообщила ОПЕК в своем микроблоге в Twitter.

«Министры подтвердили свою приверженность соглашению о сокращении добычи нефти», — также уточняет организация.

Как следует из опубликованного в сообщении фото, среди участников встречи были, в том числе, Азербайджан, Алжир, Венесуэла, Нигерия, Казахстан. Отмечается, что они призвали президента ОПЕК, министра энергетики Алжира Мохамеда Аркаба на регулярной основе проводить такие заседания.

ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. На отдельных условиях настояла и Мексика: она снижает добычу только на 100 тысяч баррелей в сутки в мае-июне, остальные 300 тысяч за нее сокращают США.

Несмотря на новые договоренности, нефть продолжает стремительно дешеветь, а фактическое сокращение добычи альянса начнется только с мая. В понедельник цена нефти марки WTI (с поставкой в мае) впервые в истории упала до отрицательных значений, по итогам торгов котировки на NYMEX рухнули на 300% — до минус 37,63 доллара за баррель, что и было зафиксировано как цена исполнения контракта. Такой обвал был вызван слабым спросом на нефть из-за коронавируса и переполненными нефтехранилищами в США.