За блок «Армения», возглавляемый экс-президентом Робертом Кочаряном, в который вошли АРФД и партия «Возрождающаяся Армения», на внеочередных парламентских выборах на данный момент готово проголосовать большее число граждан, пишет Новости-Армения.

Согласно представленным руководителем армянского представительства «GALLUP International Association» Арамом Навасардяном результатам опроса, если бы выборы состоялись в это воскресенье, голоса избирателей распределились бы следующим образом:

24,1% — блок «Армения»;

23,8% — партия «Гражданский договор»;

7,4% — блок «Честь имею»;

3,7% — партия «Процветающая Армения»;

3,1% — партия «Просвещенная Армения»;

2,5% — Блок «Ширинян-Бабаджанян»;

2,3% — партия «Республика»;

0,8% — партия «Национально-демократический полюс».

9,2% опрошенных ни за кого не собираются голосовать, еще 8,7% затруднились ответить, отказались ответить на вопрос 9,5% респондентов.

53,9% опрошенных сообщили, что однозначно примут участие в выборах, скорее примут участие — 10,3%, скорее не будут участвовать — 12,8%, однозначно не примут участие — 22,7%, затруднились ответить 0,4% опрошенных.

В телефонном опросе, проведенном в период с 7 по 10 июня, приняли участие 1103 респондентов со всей Армении.

Внеочередные выборы в Национальное Собрание Армении назначены на 20 июня. ЦИК зарегистрировал избирательные списки 4 партийных блоков и 22 партий. Однако партия «Армянские орлы» заявила об отказе участвовать в предвыборной гонке, а регистрацию кандидата в депутаты Тиграна Арзаканцяна, возглавлявшего избирательный список Демократической партии Армении, ЦИК признала недействительной.