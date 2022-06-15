Украина в конечном итоге одержит победу над Россией, но вопросы будущего страны, в том числе территориальные уступки, — это вопрос, который должны решить сами украинцы. Об этом в эфире канала PBS заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Это зависит от украинского народа, и, в конечном счете, эти решения будут приниматься его демократически избранным правительством, включая президента [Владимира] Зеленского. Он должен будет определить, что отвечает интересам его страны, его народа, и мы поддержим это [решение]», — добавил он.