Украина в конечном итоге одержит победу над Россией, но вопросы будущего страны, в том числе территориальные уступки, — это вопрос, который должны решить сами украинцы. Об этом в эфире канала PBS заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Это зависит от украинского народа, и, в конечном счете, эти решения будут приниматься его демократически избранным правительством, включая президента [Владимира] Зеленского. Он должен будет определить, что отвечает интересам его страны, его народа, и мы поддержим это [решение]», — добавил он.
Согласно результатам опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии в прошлом месяце, 82% украинцев считают, что Киев не должен отказываться от каких-либо своих территорий в рамках мирного соглашения с Россией. Еще 10% опрошенных сочли приемлемой для Украины уступку территории для достижения мира, 8% затруднились ответить. По данным опроса, 77% украинцев, проживающих на оккупированной Россией территории, выступают против каких-либо уступок. (moscowtimes.ru)