Соединенные Штаты не используют имеющийся механизм ленд-лиза при поставках оружия и военной техники Украине.

Как передает ТАСС, об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

«Мне неизвестно о том, чтобы было сочтено к настоящему времени необходимым использовать эти конкретные полномочия», — заявил глава внешнеполитического ведомства, комментируя вопрос о том, передаются ли Вашингтоном Киеву вооружения по ленд-лизу.

Как напомнил Блинкен, Украине предоставляется «очень существенная» военная помощь, причем не только США, но и большинством других стран Запада. Американские поставки идут «в основном через расходование средств на существующих счетах Министерства обороны США», уточнил госсекретарь.

«Кроме того, есть прямые поставки и иные механизмы. Но в основном фокусе — расходование средств со счетов Министерства обороны США», — добавил Блинкен.