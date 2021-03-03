Блинкен заверил, что США не будут насаждать демократию за рубежом силой

Новая администрация США не будет заниматься насаждением демократии за рубежом путем военных интервенций и смены авторитарных режимов. С таким заверением выступил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен.

Он произнес в Госдепартаменте программную речь, в которой очертил «стратегические приоритеты» внешней политики нынешнего правительства во главе с президентом Джо Байденом, представляющим Демократическую партию.

«Однако мы не будем продвигать демократию посредством дорогостоящих военных интервенций или попыток свержения авторитарных режимов силой. Мы пробовали эту тактику в прошлом. Какими бы благими намерениями она ни сопровождалась, это не сработало. Это принесло дурную славу продвижению демократии и привело к потере доверия американского народа. Мы будем поступать иначе», — сказал Блинкен.

При этом он подчеркнул, что Вашингтон будет «поддерживать демократию во всем мире». «Однако как? Мы будем использовать силу собственного примера. Мы будем подталкивать других к проведению ключевых реформ, отмене плохих законов, борьбе с коррупцией, прекращению несправедливой практики действий. Мы будем стимулировать демократическое поведение», — заявил Блинкен.(ТАСС)