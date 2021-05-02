Блинкен в разговоре с Бабишем выразил поддержку Чехии в ситуации с Россией

Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем обсудил ситуацию вокруг отношений Москвы и Праги. Об этом сообщаемся в распространенном в воскресенье пресс-релизе Госдепартамента.

«Госсекретарь Блинкен подчеркнул солидарность США с Чехией в ее смелом ответе на подрывные и смертоносные действия РФ на чешской земле. Госсекретарь Блинкен и премьер Бабиш согласились с необходимостью дальнейшего единства и решимости в ответ на дестабилизирующие действия России», — утверждается в сообщении.

«Решения чешского правительства исключить [российскую госкорпорацию] Росатом из числа участников тендера [на строительство нового энергоблока АЭС] «Дукованы» и существенно сократить присутствие российской разведки в Праге повысили безопасность Чехии и НАТО», — заявляют в пресс-службе американского внешнеполитического ведомства.