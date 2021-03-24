Блинкен утверждает, что РФ, КНР, Иран, КНДР представляют собой «военные угрозы» для Запада

Россия, Китай, Иран и КНДР представляют собой военные угрозы для Запада. Такое мнение выразил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в штаб-квартире НАТО в Брюсселе с речью о зарубежных альянсах и партнерствах Вашингтона.

Он «начал с наиболее актуальных угроз, с которыми сегодня сталкиваются» страны Запада. «На мой взгляд, есть три категории. Первые — военные угрозы со стороны других стран», — утверждал глава американской дипломатии. В их число он включил Россию, Китай, Иран и КНДР.

По словам Блинкена, США и НАТО считают Россию «вызовом своей безопасности», но подтвердили заинтересованность в диалоге с РФ по стратегической стабильности, включая обновление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

«Мы все ожидаем, что в обозримом будущем отношения с Россией останутся вызовом для безопасности альянса, но мы можем надеяться, что отношения с ней будут, как минимум, стабильными и предсказуемыми», — отметил он.

«Мы намерены работать с Россией по темам, которые соответствуют нашим интересам. Параллельно мы намерены призывать Россию к ответу за безрассудные действия, направленные против нас», — подчеркнул госсекретарь.

«Мы уже продемонстрировали это, в частности, продлив на пять лет ДСНВ. Одним из направлений, где мы явно имеем общие интересы, является стратегическая стабильность. Мы можем изучать новые опции за пределами простого продления ДСНВ, которые будут направлены на то, чтобы включать в системы контроля над вооружениями все ядерные возможности, которые имеются в наличии у России», — сказал Блинкен.

Он выразил мнение, что разработка новых механизмов контроля над вооружениями, которые бы охватывали большее число видов ядерного оружия, чем ДСНВ, — «в интересах США, НАТО и, вероятно, самой России».(ТАСС)