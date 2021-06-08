США в рамках стратегии по борьбе с кибератаками намерены создать международную коалицию по привлечению к ответственности стран, укрывающих, по мнению Вашингтона, хакеров.

Об этом заявил в понедельник госсекретарь Энтони Блинкен, выступая в ходе слушаний комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса, передает ТАСС.

«Правительство США работает над выработкой стратегии по противодействию вирусам-вымогателям, чтобы лучше защитить наши сети. Это подразумевает тесную работу с частным сектором, — сказал он. — Это включает создание международной коалиции для привлечения к ответственности тех стран, которые укрывают причастных к атакам вирусов-вымогателей».

«Президент США Джо Байден в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным 16 июня в Женеве ясно заявит, что страны не должны иметь отношение к укрывательству хакеров», — отметил Блинкен.