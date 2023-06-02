«Сегодня некоторые утверждают, что если США действительно хотят мира в Украине, они могут начать это с прекращения поддержки Украины. И если Украина тоже хочет мира, она должна уступить пятую часть своей территории России, которая незаконно ее оккупировала».

Как сообщает #, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая перед финскими политическими экспертами в Хельсинки на тему войны в Украине.

«Давайте подумаем на секунду: если агрессия Путина будет вознаграждена пятой частью территории Украины, насколько соседи России будут чувствовать себя уверенно с точки зрения суверенитета и территориальной целостности? Или насколько любая другая страна, граничащая со страной-агрессором, будет чувствовать себя в безопасности в пределах своих границ? Если Путину позволить нарушить основные принципы Устава ООН, и если он не поплатится, то какой урок извлекут и этого другие агрессоры во всем мире, чему это их научит? Взгляните на историю, когда страна-агрессор была удовлетворена и прекратила нападать на своих соседей? США работают с Украиной вместе со своими союзниками и партнерами над элементами справедливого и устойчивого мира. Я четко заявляю, что США поддерживают любую инициативу, которая поможет усадить Владимира Путина за стол переговоров для имеющих значение дипломатии и переговоров. Мы будем поддерживать все усилия, будь то Бразилия, Китай или кто-либо другой. Устойчивый мир должен основываться на основных принципах Устава ООН — суверенитете, территориальной целостности и независимости», — заявил Блинкен.